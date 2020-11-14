الصين قضت عليه من غير لقاح.. خلو السجلات من أي إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصين اليوم السبت خلال الـ24 ساعة الماضية، خلو سجلاتها من تسجيل أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وفق ماذكرت وكالة شينخوا.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة محلية بعدوى كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 18 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم أمس الجمعة، حيث تم تسجيل هذه الحالات في قوانجدونج وشنجهاي وتيانجين ولياونينج وفوجيان وشنشي.

وقالت الحكومة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكورونا داخل البر الرئيس الصيني.

وخرج أمس الجمعة ما مجموعه 24 مريضا، كان مصابا بكوفيدـ19، من المستشفيات بعد تعافيهم في الصين.

وبحلول نهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 3680 حالة وافدة في البر الرئيسي، من بينها 3325 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و355 شخصا ما زالوا في المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من الحالات الوافدة.

ومنذ ظهور الجائحة وحتى يوم الجمعة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الصيني الرئيسي 86325 حالة، ولا يزال 388 مريضا منهم يتلقون العلاج، بينهم ثلاثة مرضى في حالة خطيرة.

يأتي ذلك بينما يتفشى المرض أكثر في العالم، خاصة أمريكا التي سجلت منذ أيام 100 ألف إصابة في يوم واحد، هذا فضلا عن حالات كورونا التي وصلت في العالم لأكثر من 53.4 مليون دولار ، والوفيات التي تجاوزت المليون وثلاثمائة ألف شخص.