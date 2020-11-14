قرار جديد في السعودية يجري تطبيقه بالمسجد الحرام

للمحافظة على قدسية الحرم الشريف، أقرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين الحرمين الشريفين، على رصد هذه الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها.

ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها .

أوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بكافة أنواعها، حيث يقوم أكثر من 50 موظفًا يعملون على رصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة.

ويقوم الموظفون، بتقديم خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

ولفت إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ورصد الملاحظات، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، وذلك تحقيقًا لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيرًا للأجواء الروحانية.