الشرطة الكندية تخلي مقر شركة فرنسية بعد اتصال خادع عن احتجاز رهائن

أخلت الشرطة الكندية مبنى يضم مقر شركة "يوبيسوفت" الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال، بعد اتصال هاتفي طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن، وتبين لاحقا أنه خدعة.
وذكرت الشرطة الكندية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن قواتها "أمنت محيط المبنى سريعا.. ولم ترصد أي تهديد، ولم تتلق تقارير عن إصابات"، مضيفة أنها ستحقق في الاتصال الذي تسبب في نشر "قوة كبيرة".
كانت الشرطة قد أكدت - في وقت سابق - أنها أرسلت ضباطا إلى الموقع بعد مكالمة طوارئ.
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