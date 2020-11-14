نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر آوبو oppo find x2 pro بالدولار والمقاوم للماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن إصدارها لهاتف آوبو oppo find x2 pro الجديد كليا من آوبو وقد عملت شركه آوبو علي تدعيم الهاتف بالمواصفات والمميزات العديدة التي تجعله مختلف عن باقي الهواتف، كما أعلنت أيضا عن هاتف آوبو oppo a93 و آوبو oppo A73 الذين أثار المنافسة بين الهواتف الحديثة والتي أعلنت عنهم آوبو في صفحتها عبر مواقع الاتصال الاجتماعي، فقد عملت آوبو للحصول علي افضل المواصفات من خلال الهاتف والتي سوف نقوم بالعلان عن ملص مميزات الهاتف من خلال هذه المقالة.

مواصفات آوبو oppo find x2 pro

أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد آوبو oppo find x2 pro وأعلنت عن المميزات بالهاتف عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والملخصة في الأتي:

أبعاد الهاتف 165.2*74.4*8.8 ملي ويزن 217 جرام للسيراميك و200 جرام للجلد.

يدعم الهاتف مكان لشريحتين نانو.

الهاتف يدعم شبكه حتي الجيل الخامس.

يتميز الهاتف بوجود إصدارين واحد من السيراميك وواحد من الجلد.

الهاتف مقاوم للغبار والماء ويمكن تحمل الماء لمده 30 دقيقه تحت عمق متر ونصف.

شاشه الهاتف تتميز بثقب وتأتي من نوع amoled منحنيه من جوانب الهاتف وتكون بمساحه 6.7 انش وتتميز بجوده qhd بدقه 1440*3168 بكسل ومعدل كثافه 513 بكسل مع طبقه حماية نوعها corning gorilla glass جيل سادس ويمكن الاستمتاع بدقه الشاشة كامله أثناء الاستخدام غير هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe وتحتل الشاشة نسبه 93.1% من واجه الهاتف الأمامية.

مساحه الهاتف 512 جيجا مع وجود 12 جيجا ذاكره عشوائية.

معالج الهاتف من نوع snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج وسومي من نوع adreno 650.

الكاميرا الخلفية تتميز بوجود ثلاث كاميرات بارزين عن ظهر الهاتف وتتميز الأولي بدقه 48 ميجا والثانية بدقه 13 ميجا بكسل والثالثة بدقه 48 ميجا بكسل وفلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الصوت أثناء استخدام الهاتف.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مدمج في شاشه الهاتف مع وجود بصمه وجه.

بطاريه الهاتف تتميز بسعة تصل إلي 4260 وآت وشاحن بقوه 65 وآت.

ألوان الهاتف من الأسود في السيراميك واللون البرتقالي في الجلد.

كم سعر آوبو oppo find x2 pro

أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد آوبو oppo find x2 pro والتي أعلنت عن سعره 1250 دولار وبالسعودي 4340 ريال وبالمصري ما يعادل 19500 جنيه.