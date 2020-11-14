عاجل.. جبهة تيجراى: ضربات صاروخية ردًا على عملية الجيش الإثيوبى

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وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنه تم إطلاق صاروخ باتجاه مدينتين فى ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيجراى الشمالية، وسط قتال متصاعد بين القوات الحكومية المركزية وقوات إقليم تيجراى المحلية شمال إثيوبيا.
وسقط المئات القتلى من المدنيين فى الصراع الإثيوبى، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد المنتمى لعرقية الأورومو، قوات الجيش الاتحادية لمهاجمة قوات إقليم تيجراى الذى تسكنه عرقية الأمهرية والتيجراى، بعدما اتهم الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.
ويتنامى القلق الدولى والأممى إزاء القتال العنيف الذى أدى إلى سقوط مئات القتلى المدنيين وشرد نحو 15 ألفًا من النازحين إلى السودان المجاورة، علاوة على المخاوف إزاء احتمالات امتداد القتال إلى مناطق أخرى فى إثيوبيا والقرن الإفريقى.
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