نيويورك تايمز: ترامب يحضر برنامجه الانتخابي لعام 2024

أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض مستشاريه أنه إذا تم اعتماد الرئيس المنتخب جو بايدن رسميًا كفائز في لنتخابات 2020، فيمكنه الإعلان عن خطته للترشح للبيت الأبيض في عام 2024 بعد فترة وجيزة.

جاءت المحادثة وسط تفكير ترامب في سيناريوهات مختلفة لمستقبله بينما يواجه معركة شرسة تتحدى نتائج الانتخابات التي تم حسمها لصالح بايدن، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

​كما ذكرت الصحيفة يوم الخميس الماضي، أنه في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، تحدث ترامب مع العديد من المستشارين، وقد أخبرهم أن فرصه في تغيير نتيجة انتخابات 2020 من خلال المعركة القانونية منخفضة للغاية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

قال أحد المستشارين للصحيفة: "إنه يعلم أن الأمر قد انتهى".

ووفقًا لمقابلات مع المستشارين وغيرهم من المقربين من ترامب، فإن الرئيس الأمريكي ليس لديه استراتيجية أكبر لمواصلة إنكار نتائج الانتخابات في العديد من الولايات الرئيسية، ولكنه يأمل بدلاً من ذلك في الحفاظ على الدعم من قاعدته وهو يفكر فيما سيفعله عندما يغادر المكتب البيضاوي.

ذكرت أكسيوس لأول مرة يوم الاثنين أن ترامب كان يفكر في الترشح مرة أخرى في عام 2024. وجاءت هذه الأخبار بعد يومين فقط من إعلان فوز بايدن في الانتخابات. ومنذ ذلك الحين رفض ترامب التنازل.

يُسمح لرؤساء الولايات المتحدة بالخدمة لفترتين فقط، ولكن لا يشترط القانون أن تكون هذه الفترات متتالية. الرئيس الوحيد في التاريخ الذي خدم فترتين غير متتاليتين هو الرئيس السابق جروفر كليفلاند، الذي شغل منصب الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة.

أفاد موقع أكسيوس الخميس أن ترامب يفكر أيضًا في إنشاء قناته الإعلامية للتنافس مباشرة مع فوكس نيوز، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي وجه فيه ترامب انتقادات متزايدة إلى لفوكس نيوز، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن كانت الشبكة أول من أطلق ولاية أريزونا على بايدن.