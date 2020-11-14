خطأ يصيب الملايين بكورونا دون معرفتهم

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن خطأ كبير يرتكبه كثيرون يتسبب في مضاعفة الإصابات بفيروس كورونا كما نراه اليوم بالآلاف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وذكر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، "أنتوني فاوتشي"، "أنا أتواصل مع المسئولين في مدن مختلفة، وهم يلاحظون أن عدد الإصابات أقل بشكل ملحوظ، في التجمعات الكبيرة، مقارنة بالتجمعات العائلية".

أشار فاوتشي إلى أن التجمعات العائلية، المكونة من 8 إلى 10 أشخاص، هي الخطر الأكبر الآن، وليس الاحتفالات الكبيرة التي يجتمع فيها أشخاص غرباء.

وتابع فاوتشي "في التجمعات العائلية، يشعر الأشخاص أنهم مرتاحون لأفراد عائلتهم الذين يعرفونهم جيدا، لذلك لا يشعرون بالحاجة لارتداء الكمامات، ولا يشعرون بضرورة إجراء الفحص".

وأضاف: "هناك أشخاص مصابون بدون أعراض، ينشرون الفيروس في هذه التجمعات من دون قصد، بين أشخاص مقربون منهم".

سجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكثر من 154.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

والولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـنحو 10.7 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بحوالي 244 ألف حالة.