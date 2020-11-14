ممثل دولة الهند يعزى السفير البحريني في مقر السفارة بالقاهرة

استقبلت سفارة مملكة البحرين في القاهرة فى اليوم الثانى لعزاء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حمه الله، عددًا من المسؤولين وذلك لتقديم واجب العزاء.

وشارك في العزاء ممثل سفارة الهند لدى القاهرة، حيث استقبله السفير البحريني لدى القاهرة.

وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر عن بالغ شكره وتقديره لكافة المعزين على مشاعرهم الطيبة ومواساتهم في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

وشارك في استقبال المعزين كل من السفير خليل بن إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الأمن القومي والوزير مفوض عبد الرحمن هاشم دبلوماسيين السفارة وفيصل جلال قنصل مملكة البحرين في القاهرة ومنال العوضي دبلوماسية بالسفارة ( سكرتير ثالث بالسفارة).