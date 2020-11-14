نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سامسونج samsung galaxy note 20 ultra المقاوم للماء مع اقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج samsung galaxy note 20 ultra الجديد من سامسونج والتي أعلنت عنه عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت سامسونج أن هاتف سامسونج samsung galaxy note 20 ultra هو التحديث من هاتف سامسونج samsung galaxy note 20 مع المعالجة الكاملة للإصدار السابق مع تطوير الكاميرات الخلفية للهاتف كما أعلنت أيضا عن مواصفات ومميزات الهاتف عبر صفحتها والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذه المقالة.

مواصفات سامسونج samsung galaxy note 20 ultra

أعلنت شركه سامسونج عن هاتف سامسونج samsung galaxy note 20 ultra كما أعلنت عن مميزاته ومواصفاته عبر صفحتها والتي سوف نختصرها لكم في الأتي:

أبعاد الهاتف 164.8*77.2*8.1 ملي ويزن الهاتف 208 جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع طار من الألومنيوم.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع.

الهاتف مقاوم للغبار والماء لمده 30 دقيقه تحت عم يصل متر ونصف.

شاشه الهاتف ذات ثقب من نوع dynamic amoled 2x وتأتي بمساحه 6.9 انش بجوده 3088*1330 qhd بكسل وتكون الشاشة منحنيه انحناء بسيط من أطراف الهاتف وتكون بمعدل 496 بكسل وأبعاد الشاشة 20:9 مع وجود طبقه حماية للشاشه ضد الكسر من نوع corning gorilla glass جيل سابع وتدعم أيضا خاصيه always on display كما في هاتف سامسونج samsung galaxy m21s.

الهاتف يدعم القلم s pen والذي يأتي من خامه المعدن ويعمل عن طريق البلوتوث للعمل علي أداء افضل ويمكن التحكم من خلال بدون لمس الهاتف.

ذاكره الهاتف 256 جيجا ونوعها ufs 3.1 و 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدهم مكان لكارت ميموري لحد 1 تيرا ويمكن وضعه مكان الشريحة الثانية.

الهاتف يدعم معالج من نوع exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج وسومي من نوع mali-g77 mp 11.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بثلاث كاميرات الأولي بدقه 108 ميجا والثانية بدقه 12 ميجا بكسل والثالثة بدقه 12 ميجا وبالإضافة إلي بعض المميزات المختلفة في الكاميرا الأولي والأساسية ومزوده فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 10 ميجا.

السماعات الخارجية بصوت استريو.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في الشاشة بموجات صوتيه وبصمه وجه.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 4500 ملي أمبير مع شاحن بقوه 25 وآت.

ألوان الهاتف الأسود اللامع والبرونزي المط والأبيض اللامع.

علبه سامسونج samsung galaxy note 20 ultra

كما أعلنت شركه سامسونج عن محتويات الهاتف عند إصدارها للهاتف وهي تتكون من راس شاحن بقوه 25 وآت وقلم s pen واسكرينه تم وضعها علي الشاشة وسنون قلم وسلك usb من نوع type c وجراب ظهر لحماية ظهر الهاتف و كتب ضمان و دبوس معدني و سماعات للأذن، كم يمكن أيضا معرفه سعر هاتف شاومي بوكو poco x3 NFC الجديد من شاومي.

سعر سامسونج samsung galaxy note 20 ultra

أعلنت شركه سامسونج أيضا عن سعر هاتف سامسونج samsung galaxy note 20 ultra وهو 1220 دولار ما يعادل بالسعودي 4225 ريال وما يعادل بالمصري 19000 جنيه، كما يمكنك معرفه سعر سامسونج samsung galaxy s20 fe.