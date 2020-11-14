التسجيل في الضمان الاجتماعي إليك رابط وشروط التسجيل بالتفاصيل الكاملة

التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونياً هو ما يبحث عنه جميع الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة جاهدةً على رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم المساعدات التي تعينهم على أعباء الحياة، سوف نتطرق للحديث في هذا المقال عن رابط وشروط التسجيل بالتفاصيل الكاملة.

ما هو معاش الضمان الاجتماعي

هو بمثابة مبلغ مالي يتم صرفه شهرياً للمستفيدين من المساعدات المقطوعة، يقتصر صرف المعاش على المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، يتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته ولها أولاد منه أو أبناء أرملة سعودية من زوج أجنبي من شرط الجنسية.

يمكنك متابعة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المعاش برقم الطلب.

الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة

قبل أن نتحدث عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، لابد من معرفة الفئات التي تستحق الحصول على المساعدات المقطوعة، حيث تشمل الفئات المستهدفة:

كبار السن ممن بلغ سن الشيخوخة العاجز عن العمل سواء عجز مؤقت أو عجز دائم.

امرأة ليس لها عائل مثل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة.

أسرة بلا عائل مثل: المطلقة ولديها أبناء، الأرملة ومعها أيتام، أسرة مهجورة، أسرة معلقة.

الأيتام.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

لابد من الاطلاع على جميع الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة للحصول على المساعدات المقطوعة قبل الدخول إلى رابط التسجيل، وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم من إحدى الفئات المستهدفة للحصول على المساعدات المقطوعة.

لابد أن يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية الحالات السابق ذكرها.

لا يجوز أن يمتلك المتقدم أي أملاك شخصية باسمه أو سجل تجاري.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

يقدم لمن ليس لديهم أي مهنة أو وظيفة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

إذا كنت من الفئات المستحقة التي ينطبق عليها شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، يمكنك اتباع خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي كالتالي:

البيانات الشخصية. بيانات العنوان والتواصل. بيانات الحساب البنكي. الإفصاح عن الدخل.

في حالة استحقاقك للحصول على المعاش الضماني، قم بملء بيانات الطلب كالتالي:

بيانات العائل إن وجدت. بيانات الدخل. بيانات الأسرة. بيانات الحساب البنكي. إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط “حفظ” وانتظر رسالة نصية تفيد بنجاح عملية التسجيل.

قم بمتابعة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية، ثم اختر”طلباتي”.

سوف تصل لك رسالة نصية على جوالك تبين نتيجة الطلب.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن شروط وخطوات التسجيل للحصول على المساعدات المقطوعة، يمكنك الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.