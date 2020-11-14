أخبار اليمن : شهيد وجريح في مأرب وخروقات مستمرة بالحديدة

شهيد وجريح في مأرب وخروقات مستمرة بالحديدة
استمرت قوى العدوان في ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران أكثر من 13 غارة على مأرب ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 242 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس و16 غارة لطيران تجسسي مقاتل على الفازة والدريهمي والجبلية.
وتضمنت الخروقات تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والفازة والدريهمي والتحيتا، و30 خرقاً بقصف صاروخي و مدفعي و190 خرقاً بالأعيرة النارية.
وأشار المصدر إلى إفشال الجيش واللجان الشعبية تسللاً لقوى العدوان شرق حيس.
وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر واحتراق قاطرة محملة بالغاز جراء استهدافها من قبل طيران العدوان في طريق الجدعان بمديرية مجزر محافظة مأرب.
وشن الطيران 11 غارة على مديرية مدغل بالمحافظة نفسها، وغارتين على منطقة الربعة بالأجاشر قبالة نجران.
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