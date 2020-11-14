فيديوجراف: صراع إثيوبيا.. مئات القتلى وآلاف النازحين فى أخطر حرب عرقية

جاء ذلك بعدما أعلن مسؤولو إقليم تيجراى ـ الذى عانى التهميش السياسى وعدم المساواة، انسحابهم من حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، وإجراء انتخابات للاستقلال فى سبتمبر الماضى.
وتصاعد التوتر بين إقليم تيجراى والحكومة المركزية فى إثيوبيا، فقطعت الحكومة الإثيوبية الاتصالات عن الإقليم يوم 4 نوفمبر، وأعلن أبى أحمد الحرب ضد الإقليم والمنطقة الشمالية، واتهم قوات الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية. كما قصفت الطائرات الإثيوبية الإقليم، ليسقط مئات القتلى من المدنيين.
حينذاك، أعلنت القيادة الشمالية للجيش الإثيوبى انشقاقها عن الجيش وانضمت لقوات تيجراى، رفضًا لقرارات أبى أحمد، حيث أجج الصراع انقسامات عرقية، لاسيما بعد مقتل مئات المدنيين وفرار نحو 15 ألف مواطن من النازحين إلى السودان المجاور، وسط تحذيرات دولية وأممية من جرائم الحرب والكارثة الإنسانية التى يتم ارتكابها ضد المدنيين بالإقليم.
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