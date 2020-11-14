نفت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، ما أورده تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن قيام عملاء إسرائيليين بقتل الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، أبو محمد المصرى، فى أغسطس الماضى بإيران.





وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الخارجية الإيرانية، إن "واشنطن وتل أبيب تحاولان التنصل من المسؤولية عن أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية"، ونفت فى الوقت ذاته ما تردد بشأن وجود إرهابيين من القاعدة على أراضيها. وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقل عن مسؤولين فى الاستخبارات الأمريكية، أن ثانى زعيم للقاعدة، والمتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته فى طهران. وأضافت الصحيفة أن الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، ويدعى عبد الله أحمد عبد الله، المكنى بـ "أبو محمد المصرى"، تمت تصفيته بالرصاص فى عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، فى أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تنفى مقتل الرجل الثانى لتنظيم القاعدة على أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.