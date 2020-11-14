أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم البدء فى فرض سوار الكاحل الإلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الارهاب مشيرا الى أن هذا الاجراء يخلق تدابير جديدة لحماية المواطنين بشكل كامل وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه تم أمس بنجاح نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (كوبرا) في جميع أنحاء البلاد تحسبا لأي لوقوع هجمات إرهابية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية النمساوي: وضع سوار الكاحل الالكتروني بأقدام جميع المشتبهين في قضايا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.