وزير الداخلية النمساوي: وضع سوار الكاحل الالكتروني بأقدام جميع المشتبهين في قضايا...

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم البدء فى فرض سوار الكاحل الإلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الارهاب مشيرا الى أن هذا الاجراء يخلق تدابير جديدة لحماية المواطنين بشكل كامل وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه تم أمس بنجاح نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (كوبرا) في جميع أنحاء البلاد تحسبا لأي لوقوع هجمات إرهابية جديدة.