السيطرة على حريق هائل اندلع بخط النفط الذي يربط لبنان بالعراق

تمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني اللبناني تعاونها أجهزة الإطفاء المتخصصة التابعة للجيش اللبناني، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في خط أنابيب النفط الذي يربط بين لبنان والعراق.
وكان حريق هائل اندلع صباح اليوم في خط الأنابيب الذي يقع بمحافظة عكار (شمالي لبنان) والذي يحتوي على مادة النفط الخام للحفاظ على سلامة الخط، على الرغم من كونه مغلقا من الجانبين اللبناني والعراقي منذ سنوات طويلة.
وارتفعت ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود في سماء منطقة (العبدة) بمحافظة عكار بصورة كبيرة جراء شدة الحريق، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والتي استخدمت مواد كيماوية مخصصة للسيطرة على الحرائق الناشئة عن المواد النفطية والملتهبة وإطفائها وتبريد خط الأنابيب.
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