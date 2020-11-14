الإمارات تسجل 1174 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات تسجيل 1,174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت الوازارة عن إجراء 125,915 فحص كورونا، اليوم السبت، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
وسجلت الإمارات 678 حالة شفاء جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.
كانت منظمة الصحة العالمية سجلت يوم الجمعة 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، في ارتفاع قياسي.
وبحسب المنظمة، فإن 46% من تلك الإصابات الجديدة كانت في أوروبا، بواقع 291830 إصابة.
كما أعلنت المنظمة يوم أمس رصد 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة حول العالم إلى 1290653.
كانت شركة "فايزر" أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد على 90 في المئة وفقا لنتائج التجارب الأولية، وهو ما يحتمل أن يكون نصرا كبيرا في الحرب على الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون نسمة وخرب الاقتصاد العالمي.
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