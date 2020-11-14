أخبار اليمن : الامين العام يعزّي بوفاة غازي الجميل

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المؤتمر نت - الامين العام يعزّي بوفاة غازي الجميل
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دوت الخليج -
الامين العام يعزّي بوفاة غازي الجميل
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاخ/ غازي عبدالله محمد الجميل ، الذي وافاه الاجل إثر حادث مروري أليم ، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي، كأحد الكوادر النشطة في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد، عبد العزيز عبدالله محمد الجميل ، وأولاده هيثم ومحمد غازي عبدالله محمد الجميل، وكافة آل الجميل بمديرية القبيطة في محافظة لحج، عبّر أمين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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