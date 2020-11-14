أخبار اليمن : الشوافي يكشف أهم مؤشرات طقس اليمن لأسبوع

الشوافي يكشف أهم مؤشرات طقس اليمن لأسبوعكشف الفلكي عدنان الشوافي أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من اليوم السبت ١٤ نوفمبر 2020 حتى نهاية الأسبوع،

وتوقع الفلكي الشوافي أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى وقد تصل الى الغزيرة مع نهاية الاسبوع مع توقع نشاط بسيط ومحدود جدا لامطار خفيفة الى متوسطة على بعض الاجزاء من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية الغربية خصوصا مع نهاية الأسبوع.

كما توقع الفلكي اليمني انخفاض في درجات الحرارة واجواء باردة وشديدة البرودة على المرتفعات والاحواض الجبلية، محذراً الاجواء الباردة خصوصا الأطفال وكبار السن والعاملين بالاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر، وحذر كذلك رعاة الماشية والنحل.

ويتابع "الشوافي" تفاصيل الحالة بالنسبة للمزارعين مشيرا للنشاط النسبي للعوامل الجوية التي تخفف من توقعات التأثير على المزروعات (الضريب) مستدركا انه لا يوجد هامش لاستبعاده على بعض المواضع (وليس على نطاق واسع)، قائلاً في مثل هذة الحالة يفضل توخي الحذر خصوصا المزروعات التي تتأثر سريعاً.