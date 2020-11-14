أخبار اليمن : الحالة المناخية لليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

الحالة المناخية لليمن خلال الـ24 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس البارد والجاف المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون بارداً وجافاً خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب ،تعز، لحج وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.