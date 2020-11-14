الحالة المناخية لليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس البارد والجاف المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون بارداً وجافاً خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب ،تعز، لحج وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.
ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الحالة المناخية لليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.