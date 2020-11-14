نجم رياضي بقائمة المشاهير الأكثر جنيا للثروات بعد وفاتهم

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن قائمتها السنوية لأكثر المشاهير جنيا للثروات حتى بعد وفاتهم، وضمت 13 شخصا.

وانضم أسطورة كرة السلة كوبي براينت والذي توفي في أواخر يناير الماضي ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين، بتحطم طائرته الهليكوبتر الخاصة إلى قائمة "فوربس"، حيث ارتفعت قيمة ثروته منذ وفاته بمقدار 20 مليون دولار، ليحتل المركز السادس.

ويرجع ارتفاع ثروة براينت إلى الأرباح التي جنيت من بيع تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز، هذا إلى جانب كتاب سيرته الذاتية، حيث بيعت 300 ألف نسخة منه.

كذلك جنت عائلة براينت مبالغ طائلة من مبيعات "نايكي" والتي قدّرت قيمتها بـ250 مليون دولار، تضمنت ملابس وأحذية، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكان براينت يسافر على متن طائرته عندما سقطت في 26 يناير الماضي على بعد 53 كيلومتر من مدينة لوس أنجلوس، مما أدى إلى تحطمها.

ووقعت الحادثة بينما كان براينت في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة، وكان على الطيار أن يقود لنحو 40 دقيقة في ظروف جوية سيئة ووسط ضباب كثيف يغطي السماء، حتى يصل إلى مكان إقامة المباراة.

وكشفت التحقيقات أن حطام الطائرة المنكوبة لا يُظهر أي خلل في محركها أدى إلى سقوطها، كما أكد طيار براينت السابق أن الطائرة كانت في حالة جيدة.

ولا تزال السلطات المختصة في الولايات المتحدة تحقق في حادثة سقوط الطائرة، في محاولة للوقوف على أسباب الحادث الذي أدى إلى مقتل أسطورة كرة السلة الأميركي.

وضمت قائمة "فوربس" للعام 2020 إلى جانب براينت 12 شخصية من المشاهير الذين يواصلون جني الملايين بعد موتهم، وجاء ترتيبهم على النحو الآتي:

1- مايكل جاكسون (48 مليون دولار).

2- الدكتور سوس (33 مليون دولار).

3- تشارلز شولز (32.5 مليون دولار).

4- أرنولد بالمر (25 مليون دولار).

5- إلفيس بريسلي (23 مليون دولار).

6- كوبي براينت (20 مليون دولار).

7- جوس ورلد (15 مليون دولار).

8- بوب مارلي (14 مليون دولار).

9- جون لينون (13 مليون دولار).

10- برينس (10 ملايين دولار).

11- فريدي ميركوري (9 ملايين دولار).

12- جورج هاريسون (8.5 مليون دولار).

13- مارلين مونرو (8 ملايين دولار).