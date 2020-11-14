دخلوا الحجر الصحي.. إصابة عشرات من حراس ترامب بكورونا

أصيب العشرات من ضباط الخدمة السرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، ما جعل بعضهم يدخل حجرا صحيا، وفق ما ذكرت شبكة CNN.

ودخل البيت الأبيض في عدة موجات من الإصابة بالفيروس، وأصيب مؤخرًا حرس الرئيس الأمريكي، ولا يعرف كل واحد فيهم عدد العملاء الآخرين المصابين.

وقالت "سي إن إن"، إنها تلقت بيانا من أحد المتحدثين باسم الخدمة السرية قال فيه "إننا نتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يكن هناك أي تأثير على المهمة، ومستويات التجنيد عالية بما يكفي لتعويض ذلك".

ولفتت الوكالة إلى أن هناك حوالي 7600 عضو في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ومن الواضح أن عددا قليلا منهم مصاب أو يخضع للحجر، لكن ذلك له تأثير كبير عليهم وعلى عائلاتهم، وهو انعكاس للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية الحالية للسيطرة على الوباء، الذي أصبح الآن خارج نطاق السيطرة في كل أرجاء البلاد.