الاتحاد الأوروبي: حل قضية أموال المقاصة بين إسرائيل وفلسطين قريبًا

أعلن المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن أمل الاتحاد بحل قضية المقاصة قريبًا.
وقال شادي عثمان، المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لصحيفة "الأيام" الفلسطينية "لقد دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية".
وأضاف "لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا".
وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت تلقي أموال المقاصة في شهر مايو الماضي؛ إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
وقال عثمان "نأمل أن تصل الاتصالات إلى نتيجة إيجابية قريبًا جدًا، حيث إنه في غياب أموال المقاصة فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى مرحلة صعبة، ما ينعكس على أداء السلطة".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعمل منذ فترة طويلة مع الطرفين من أجل حل هذه القضية المهمة والحيوية".
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