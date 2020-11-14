إسرائيل تشتعل..شاهد مظاهرات حاشدة لإسقاط نتنياهو واشتباكات مع شرطة تل أبيب

خرجت مظاهرات حاشدة فى إسرائيل اليوم السبت للمطالبة باستقالة ومحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما أدي لاشتعال الأوضاع فى الداخل الإسرائيلي. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين بمحاكمة نتنياهو وبين الشرطة الإسرائيلية عند مفرق حمد بتل ابيب. وخرج عشرات الإسرائيليين في مسيرات للمطالبة بإسقاط نتنياهو وحكومته بسبب قضايا الفساد المتورط بها. وقطع المتظاهرين الطرق الرئيسية فى إسرائيل وأوقفت الشرطة حركة المرور امام السيارات فى تل أبيب.

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