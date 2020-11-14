أرمينيا تعلن مقتل 2300 من جنودها خلال المعارك مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا مقتل أكثر من 2300 من جنودها، خلال المعارك مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ، والتي انتهت بتوقيع اتفاق سلام، اعتبره كثيرون انتصارا للقوات الآذرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الأرمينية تأكيدها مقتل 2317 عسكريا خلال الصراع، ومن بينهم جثث لم تحدد هوية أصحابها.

في المقابل، لم تكشف أذربيجان عن الخسائر في صفوف جنودها، وأعلنت في وقت سابق مقتل 93 مدنيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان مطلع الأسبوع الحالي اتفاقًا برعاية روسيا لوقف إطلاق النار ينهي النزاع المستجد.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ.

وفي وقت سابق، أعلنت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمني جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قتلوا خلال المعارك في محيط مدينة (شوشا) الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها.