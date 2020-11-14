هذا ما قاله وزير الخارجية الإثيوبي لنظيره الإسرائيلي عن سد النهضة والتيجراي

حدث اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ونظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، ونشرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، تفاصيل المكالمة.

أوضح ديميكي لأشكنازي، أهداف الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا في عملية إنفاذ القانون في ولاية تيجراي، وأن العملية ستحافظ على النظام الدستوري وتضمن سيادة القانون في المنطقة.

قال ديميكي إنه لا ينبغي السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتحرر سكان تيجراي من قبضة عصابة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وذكر الوزير الإثيوبي كذلك أن العملية ستعمل على تعزيز خلو الاماكن من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى التي تملكها عصابة الجبهة الشعبية، وتقديم المساعدات اللازمة للمصابين من أفراد قوة الدفاع الإثيوبية ، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وفي حديثهما عن مفاوضات سد النهضة الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، أكد الوزيران مجددا أن القضايا العالقة ستحصل على حلول ودية، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وشدد الجانبان على أنه يتعين على إثيوبيا وإسرائيل توسيع نطاق العلاقات القائمة بين البلدين.