كورونا يوقع أكثر من 1.3 مليون وفاة حول العالم

سجل العالم 1.303.783 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، وذلك منذ ظهور الفيروس فى الصين أواخر العام الماضى، حسبما أفاد تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادًا لمصادر رسمية.





وبحسب الوكالة الفرنسية، ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 53.380.442 إصابة، وسط توقعات بأن يكون العدد الفعلى للإصابات والوفيات أعلى بكثير من تلك الإحصائيات الرسمية. وتزايدت وتيرة تفشى الفيروس مجددًا فى ثانى موجة من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، التى سجلت حالة وفاة من بين كل 5 إصابات بالفيروس، لتكون البلد الأكثر تضررًا من الجائحة عالميًا، بإجمالى 244.345 وفاة و10.739.614 إصابة. وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررًا بالجائحة فى العالم، حيث سجلت 164.737 وفاة من بين 5.810.652 إصابة، تليها الهند التى سجلت 129.188 وفاة و8.773.479 إصابة، ثم المكسيك بواقع 97.624 وفاة و997.393 إصابة، والمملكة المتحدة بإجمالى 51.304 وفيات و1.317.496 إصابة.

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