السعودية تسجل 349 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية السعودية، تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 352950 حالة.
وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 379 حالة تعاف جديدة من الوباء ليصبح الإجمالي 339947 حالة.
وسجلت السعودية 16 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 5641 حالة.
كانت منظمة الصحة العالمية سجلت يوم الجمعة 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، في ارتفاع قياسي.
وبحسب المنظمة، فإن 46% من تلك الإصابات الجديدة كانت في أوروبا، بواقع 291830 إصابة.
كما أعلنت المنظمة يوم أمس رصد 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة حول العالم إلى 1290653.
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