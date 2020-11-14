برلماني يكشف أسباب الهجوم على مسجد السلطان عبد المجيد بن أدهم في جبيل بلبنان

تعرض مسجد السلطان عبد المجيد بن أدهم في جبيل بلبنان لحادث اعتداء وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ان سبب الاعتداء يرجع الي خلاف محض فردي، وقع بين مجموعة من الشباب وحارس المصلى، ولا ابعاد طائفية له او مذهبية.

وافاد حواط في تصريحات صحفية له بان "ما حصل في جبيل غير مرتبط لا بالسلم الاهلي ولا بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين وبخاصة اهل السنّة، التي تجمعنا بعائلاتهم في المدينة كل المحبة والتقدير، والمدينة لم تتاثر يومًا بطائفية او مذهبية لا بعاداتها ولا بتقاليدها".

وذكر الحوائط ان الجميع حريصون على الحفاظ على هذه التقاليد وهذه القيم والاخلاقيات.

ولفت الي ان اي دفع باتجاه اعتبار الحادث الفردي طائفيا، هدفه ذرّ الرماد في العيون لغاية في نفس يعقوب، مشيرا الي انه قد يكون لدى البعض مصلحة في تضخيم الموضوع لأمور تخصهم او لمصلحة شخصية خاصة.