قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة سوزان رايس إن التقارير حول نوايا الرئيس المنتخب جو بايدن تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كسفيرة دائمة لدى للأمم المتحدة. يعد "إهانة".
وأعادت رايس المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في حكومة بايدن، نشر تغريدة تتضمن تقريرا حول اختيارات السياسي الديمقراطي المحتملة لإدارته في الفترة المقبلة.
وأوضحت رايس في تغريدة عل تويتر أن هذا الأمر سخيف، وإهانة للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون.
جاء ذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أكدت خلاله أن بايدن يدرس ترشيح كلينتون لمنصب السفيرة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن اسم كلينتون كان يتم مناقشته كمرشح محتمل لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن كلينتون ستساهم في استعادة هيبة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية بعد فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وجاء ترشيح كلينتون إلى هذا المنصب في ظل محاولات بايدن لتغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة، قائلًا "سأجعلهم يعلمون أن أمريكا عادت من جديد.. سنعود إلى اللعبة مرة أخرى".
وترشحت كلينتون إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تم التحقيق معها حيال دورها في الهجوم على السفارة الأمريكية عام 2011.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوزان رايس: تقارير تولي هيلاري كلينتون منصب في إدارة بايدن «إهانة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.