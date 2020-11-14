أبوظبي تستحدث نظاما جديدا بمطاراتها

كشف مطار أبوظبي الدولي عن بدء تجربة نظام "السفر الذكي'' الجديد، الذي جرى تطويره من قبل مطارات أبوظبي بالشراكة مع "كونفيرجينت آيه آي"، حيث تعمل بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص طوابير الانتظار، وتبسيط العمليات في جميع مرافق المطار في سبيل تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.

وذكر مطار أبوظبي في بيان له، ان النظام الجديد، يتبنى تقنيات تعتمد على حجم البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، والنمذجة الدقيقة، وتقييم حركة المسافرين لتطوير وتحسين مجموعة متنوعة من العمليات عبر مطار أبوظبي الدولي وأبرزها إنهاء إجراءات السفر والجوازات وأوقات الوصول والمغادرة للمسافرين.

وقال المطار في بيانه : إنه في إطار التجارب القائمة، سيجري إبلاغ مجموعة محددة من المسافرين مع الاتحاد للطيران بالوقت الأمثل لوصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأضاف البيان قائلا : وسيسهم هذا الإجراء الذي يركز على تنظيم وصول المسافرين إلى المطار، في تخفيف الازدحام، وسهولة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتقليص طوابير الانتظار، ومع مرور الوقت، فإنه مع الاستمرار في تشغيل النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيصبح النظام أكثر ذكاءً وسيزيد من سهولة رحلات المسافرين عبر المطار.