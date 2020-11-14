الصاعقة 15.. عملية أمنية تركية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية "الصاعقة 15" في ولاية بيتليس بشرق البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت الداخلية التركية في بيان، السبت، إن قيادة الدرك في بيتليس، أطلقت العملية بين منطقتي موتكي وصرب قايا، في الولاية، ويشارك فيها 816 عنصر أمن، بينهم أفراد من القوات الخاصة.
ومنذ إطلاق عمليات الصاعقة ضد حزب العمال الكردستاني، في 13 يوليو الماضي، تمكنت قوات الأمن التركية من تحييد 143 من عناصره والقبض على 74 متعاونًا مع هذا الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
كما دمّرت قوات الأمن خلال العمليات 251 مغارة ومخبأ ومستودعا، إلى جانب عثورها على الكثير من الأسلحة والذخيرة العائدة لحزب العمال الكردستاني.
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