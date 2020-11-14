التحالف العربي: العثور على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف العربي إزالة نحو 157 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي. وشددت قوات التحالف على استمرار ميليشيا الحوثي في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. في وقت سابق، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

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