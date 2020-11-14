رابط حجز الوحدات في مشروع مدينة الورود في محافظة الطائف

مشروع مدينة الورود وهو أحد مشاريع إسكان في منطقة الطائف، والذي ينفذ ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، أظهر بحسب تصريحات تطبيق سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية تطوراً ملحوظاً في أعمال البناء والتشييد الخاصة به، من أجل تنفيذ الوحدات السكنية، وأضاف أنه تم إنجاز وتنفيذ 40% من أعمال المشروع وقد تم هذا تحت إشراف “وافي” وهو برنامج البيع والتأجير على الخارطة.

تتمتع مدينة الورود بالعديد من المزايا التي تجعلها ضمن الخيارات الأمثل للمواطنين ومن هذه المزايا:

تدخل مدينة الورود ضمن النطاق العمراني.

تتميز بالشوارع العريضة حيث تبدأ من 20 متر فأكثر.

توافر المياه والكهرباء.

توافر شبكة صرف صحي متميزة.

توافر شبكة كاميرات للمراقبة العامة.

وجود نوادي صحية وملاعب وحدائق ومتنزهات عامة.

أوضح تطبيق سكني أن مشروع مدينة الورود قد اكتمل في غالبه، حيث أنه تم الانتهاء من بناء عدد من الفيلات، كما أن أعمال الإنارة وكافة مرافق البنية التحتية قد اكتمل معظمها، بالإضافة إلى البدء في تركيب الأبواب والنوافذ، وتوصيلات الكهرباء وأعمال السباكة.

ومن المرجح أن يتم البدء بتسليم وحدات المشروع خلال العام القادم 2021، وكما عود سكني مستخدميه فإنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بسكني. بهدف رؤية نماذج للوحدات والاطلاع عليها، كما يمكنهم اختيار الجهة التمويلية التي يرونها مناسبة بالإضافة إلى حجز الوحدات، كل هذا يتم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الخاصين بسكني.

إن مشروع مدينة الورود يعد أحد مشاريع سكني التابع لوزارة الإسكان، والذي يوفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين من أجل زيادة معدلات التملك بحلول عام 2030 لتصل إلى 70%.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المطورة لمشروع مدينة الورود هي شركة “إدارة” للتنمية والتطوير ، وقد صرح رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد القادر العبيكان بأن هذا المشروع يعد واحداً من أهم المشاريع في محافظة الطائف، كما أن أعمال البناء يتم تنفيذها بالتوازي مع التخطيط.

من المرجح أن المساحة الإجمالية لهذا المشروع قد تتخطى تسعة ملايين متر مربع، حيث أنه يوفر 4775 فيلا بمساحات مختلفة أصغرها بمساحة 250-749 متر مربع، وبالنسبة للتكلفة فتبدأ أسعار الفيلات من 499 ريال سعودي.

ويتميز مشروع مدينة الورود بموقعه المميز داخل مدينة الطائف، حيث يقع على طريق السيل وهو طريق رئيسي ومهم قادم من مدينة مكة المكرمة، كما أنه بجوار حي الرحمانية.