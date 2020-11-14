أرمينيا : مقتل أكثر من 2300 من جنودها فى معارك قره باغ

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، أمس الجمعة، تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية فى الإقليم، محذرًا من أن حصيلة القتلى تخطت 4 آلاف شخص.

وقال بوتين، فى اجتماع حكومى، إن "الضحايا الذين سقطوا جراء التصعيد بينهم مدنيون، إضافة إلى 8 آلاف مصاب وعشرات الآلاف من اللاجئين".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أشعل السكان الأرمن النيران فى بيوتهم بقرى إقليم ناغورنى قره باغ، قبل أن يتم تسليم القرى إلى أذربيجان، حيث تستعد باكو لاستعادة السيطرة على تلك القرى، غدًا الأحد.

ويأتى اتفاق وقف إطلاق النار بين يريفان وباكو برعاية روسيا، لينهى ما يقرب من 7 أسابيع من القتال العنيف فى ناغورنى قره باغ، وهى منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين القوقازيين.