وقال نيهمر -فى تصريحات له اليوم السبت- إنه تم ضبط 100 ألف يورو كأموال سائلة لدى أحد عناصر الجماعة وهى أعلى حصيلة لدى فرد واحد، مشيرا إلى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية.
وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى إجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر، كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.
وكانت وزارة الداخلية النمساوية شنت قبل أيام قليلة حملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية، وتم اعتقال 30 شخصًا وقدرت الأصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو.
يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الإرهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا، تحسبا لهجمات إرهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذى وقع فى 2 نوفمبر الجارى، وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الآلى لإرهابى من أصول مقدونية وقد أرداه رجال الشرطة قتيلا على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل فى تمويل الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.