النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل فى تمويل الإرهاب

أكد وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقى أموال سائلة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم فى تمويل الإرهاب.





وقال نيهمر -فى تصريحات له اليوم السبت- إنه تم ضبط 100 ألف يورو كأموال سائلة لدى أحد عناصر الجماعة وهى أعلى حصيلة لدى فرد واحد، مشيرا إلى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية.

وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى إجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر، كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية شنت قبل أيام قليلة حملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية، وتم اعتقال 30 شخصًا وقدرت الأصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو.

يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الإرهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا، تحسبا لهجمات إرهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذى وقع فى 2 نوفمبر الجارى، وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الآلى لإرهابى من أصول مقدونية وقد أرداه رجال الشرطة قتيلا على الفور.