الإصابات اليومية بكورونا فى أمريكا تتجاوز الـ180 ألفا لأول مرة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بأن الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تخطت لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ180 ألفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأعلنت الجامعة، التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجى فى الولايات المتحدة شهدت قفزة قياسية جديدة حادة وغير مسبوقة بتسجيل 184514 حالة جديدة للعدوى خلال يوم الجمعة وحده، مقابل 153496 حالة الخميس "ما كان أكبر ارتفاع يومى منذ بداية الجائحة أيضا". وأكدت الجامعة أن السلطات الصحية الأمريكية رصدت خلال يوم أمس 1431 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، ما يتجاوز بشكل ملموس إحصاءات اليوم السابق "919 وفاة". وبشكل عام، سجلت فى الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب آخر بيانات الجامعة، 10 ملايين و745524 إصابة مؤكدة بالفيروس، و244364 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.

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