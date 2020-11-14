أنصار ترامب يحتشدون بالشوارع اليوم لمساندته فى معركته القضائية

ينزل أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشوارع، اليوم السبت، لمساندته فيما أعلن عنه بشأن وقوع عمليات تزوير فى الانتخابات الأمريكية، وذلك بالتزامن مع مضيه قدمًا فى سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن فى فوز منافسه الديمقراطى الرئيس المنتخب جو بايدن.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، خرجت احتجاجات مؤيدة لترامب فى أنحاء الولايات المتحدة منذ أن أشارت النتائج إلى فوز بايدن بالرئاسة فى السابع من نوفمبر الجارى، إلا أنها كانت احتجاجات صغيرة ومحدودة.

ومن المقرر أن يشارك فى المظاهرات المؤيدة لترامب فى واشنطن ومدن أخرى اليوم مزيج من أنصاره وشخصيات يمينية، إضافة إلى أعضاء جماعتى "المحافظون على العهد ـ أوث كيبرز"، و"الأولاد الفخورين ـ براود بويز"، فى تعبير شعبى عن دعم مسعاه للبقاء فى السلطة.

وأطلق المنظمون أسماء عدة على المسيرات من بينها: "مسيرة من أجل ترامب" و"أوقفوا السرقة" و"مسيرة المليون ماجا" وهى كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى". وعبر ترامب عن تأييده للمسيرات على تويتر. فيما تعتزم جماعات يسارية تنظيم مظاهرات مضادة فى واشنطن ومدن أخرى.

وبحسب الوكالة، لم يحقق ترامب تقدمًا يُذكر فى ساحات المحاكم، وأعرب عن تشككه بشأن فرص فوزه، وقال للصحفيين أمس الجمعة: "الوقت سيكشف من سيكون الرئيس القادم".

بينما على الجانب الآخر، عزز بايدن فوزه، أمس الجمعة، حيث أظهرت نتائج مركز إديسون للأبحاث أنه فاز فى ولاية جورجيا، ليرتفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابى إلى 306 أصوات، وهو ما يزيد بكثير عن العدد اللازم لنيل الرئاسة وهو 270 صوتاً وعن الأصوات التى حصل عليها ترامب وهى 232 صوتاً.

وبدا ترامب لوهلة قريباً من الاعتراف باحتمال مغادرته البيت الأبيض فى 20 يناير، وذلك فى تصريحات خلال فعالية بالبيت الأبيض.

وقال ترامب في أول تصريحاته العلنية منذ الإعلان عن فوز بايدن بالانتخابات قبل أسبوع "هذه الإدارة لن تتجه إلى عزل عام ونأمل.. مهما يحدث فى المستقبل - من يعرف أى إدارة ستكون (فى السلطة)؟ أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك".