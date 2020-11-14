شرط ترامب الوحيد لتسليم بايدن السلطة والخروج من البيت الأبيض

أكد الصحفي والمذيع الأمريكي، جيرالدو ريفيرا، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيغادر البيت الأبيض في الفترة الزمنية المحددة قانونًا إذا كان فرز الأصوات في الانتخابات العامة عادلًا وتحقق من فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ريفيرا المذيع بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس طمأنني بأنه واقعي وسيتصرف بشكل صحيح. لقد أكد لي أنه في حال تعقد الموقف ولم يعد في صالحه وتم إحصاء جميع الأصوات بشكل قانوني سيتبع قواعد الدستوري الأمريكي وسيترك مكتب الرئيس في المهلة المحددة وفقًا للدستور".

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب سيعلن عن خطته للترشح إلى البيت الأبيض عام 2024، إذا تم الإعلان رسميا عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه خلال اجتماع في البيت الأبيض أخبر ترامب مستشاريه بأن فرصه في تغيير نتيجة انتخابات 2020 من خلال المعارك القضائية، باتت منخفضة للغاية.

وقال أحد مستشاري ترامب للصحيفة "إنه يعلم أن الأمر قد انتهى".

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أخبر المستشارين أنه إذا تم اعتماد النتيجة لصالح بايدن رسميا، فإنه يفكر بجدية في الإعلان عن خططه للترشح عام 2024 بعد فترة وجيزة.

وجاءت الأنباء عن نية ترامب الترشح مرة أخرى للرئاسة الأمريكية، بعد إعلان وسائل إعلامية فوز بايدن في سباق الرئاسة وحصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي.

ويسمح الدستور الأمريكي لرؤساء الولايات المتحدة بالبقاء في المنصب فترتين فقط، ولا يشترط أن تكون هذه الفترات متتالية.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يتنافس 3 أشخاص على ترشيحات الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، وهو ترامب ونائبه مايك بنس وسفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.