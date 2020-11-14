رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

اكد السفير المصري لدى الكويت ، طارق القوني، بأن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، حيث تأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك .

وافاد السفير القونى في تصريحات صحفية ان الزيارة والرسالة التي يحملها الوزير سامح شكرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى اخيه الامير نواف الاحمد، ستمثل فرصة طيبة لتبادل اوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين.

وتحدث القوني عن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر ٢٠١٩ وزيارة وزير الخارجية في مارس ٢٠٢٠ .

كما اشار القوني الى ان زيارة الوزير التي تتضمن لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، و الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والشيخ الدكتور احمد الناصر وزير الخارجية، ستبحث سبل توطيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب.

وسيناقش شكري القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية و الدولية.