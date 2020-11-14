فيروس كورونا.. دول عربية تسجل صفر وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت قطر والإمارات والبحرين، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وفيما رصدت قطر 203 إصابات بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الإمارات 1174 إصابة، والبحرين157 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للإصابات بالفيروس التاجي ارتفعت بذلك الى 135570 حالة فيما استقرت الوفيات عند 234 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي إن الحصيلة الاجمالية للإصابات بالفيروس التاجي ارتفعت بذلك الى 149135 حالة فيما استقرت الوفيات عند 528 حالة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 1979 حالة منها 1953 حالة مستقرة و26 حالة بغرف العناية المركزة.

كما أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 332 حالة.