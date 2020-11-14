ترامب يكشف عن مؤامرة تسببت في خسارته الانتخابات بولاية جورجيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن قرار الموافقة على نتائج التصويت الذي تم توقيعه بواسطة سكرتير ولاية جورجيا وموافقة حاكمها عليه جعل من المستحيل مراجعة الأصوات.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": إن قرار الموافقة الموقع من سكرتير ولاية جورجيا وتصديق الحاكم بريان كيمب بإلحاح من ستايسي أبرامز جعل من المستحيل التحقق ومراجعة التوقيعات على بطاقات الاقتراع".

وأضاف: "لقد كانوا على علم بأن هناك خداع. يجب كشف التوقيعات الحقيقية".

وتابع: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إنهم يعلمون وكذلك كل الجميع.. أكشفوا الجريمة".