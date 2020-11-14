ترامب يكشف عن مؤامرة تسببت في خسارته الانتخابات بولاية جورجيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن قرار الموافقة على نتائج التصويت الذي تم توقيعه بواسطة سكرتير ولاية جورجيا وموافقة حاكمها عليه جعل من المستحيل مراجعة الأصوات.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": إن قرار الموافقة الموقع من سكرتير ولاية جورجيا وتصديق الحاكم بريان كيمب بإلحاح من ستايسي أبرامز جعل من المستحيل التحقق ومراجعة التوقيعات على بطاقات الاقتراع".
وأضاف: "لقد كانوا على علم بأن هناك خداع. يجب كشف التوقيعات الحقيقية".
وتابع: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إنهم يعلمون وكذلك كل الجميع.. أكشفوا الجريمة".
وأكد الصحفي والمذيع الأمريكي، جيرالدو ريفيرا، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيغادر البيت الأبيض في الفترة الزمنية المحددة قانونًا إذا كان فرز الأصوات في الانتخابات العامة عادلًا وتحقق من فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وقال ريفيرا المذيع بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس طمأنني بأنه واقعي وسيتصرف بشكل صحيح. لقد أكد لي أنه في حال تعقد الموقف ولم يعد في صالحه وتم إحصاء جميع الأصوات بشكل قانوني سيتبع قواعد الدستوري الأمريكي وسيترك مكتب الرئيس في المهلة المحددة وفقًا للدستور".
وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب سيعلن عن خطته للترشح إلى البيت الأبيض عام 2024، إذا تم الإعلان رسميا عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه خلال اجتماع في البيت الأبيض أخبر ترامب مستشاريه بأن فرصه في تغيير نتيجة انتخابات 2020 من خلال المعارك القضائية، باتت منخفضة للغاية.
وقال أحد مستشاري ترامب للصحيفة "إنه يعلم أن الأمر قد انتهى".
وأوضحت الصحيفة أن ترامب أخبر المستشارين أنه إذا تم اعتماد النتيجة لصالح بايدن رسميا، فإنه يفكر بجدية في الإعلان عن خططه للترشح عام 2024 بعد فترة وجيزة.
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