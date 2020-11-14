بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء.. اعتقال مدير المخابرات الأرميني السابق

أفادت المحامية لوزين ساهاكيان باعتقال المدير السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني أرتور فانيتسيان للاشتباه في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، كتبت ساهاكيان على موقع "فيسبوك": "دُعي فانيتسيان اليوم إلى دائرة التحقيقات التابعة لدائرة الأمن القومي واحتُجز للاشتباه في ارتكابه أفعال بموجب مواد قانونية تتعلق بالتواطؤ في حيازة الأسلحة وبيعها وتخزينها بصورة غير مشروعة، والتحضير لاغتصاب السلطة، وقتل شخصية حكومية أو سياسية أو عامة ارتكبها الأشخاص باتفاق مسبق".

ووفقا لها، فإن "تقلص سلطات البلاد، التي تسعى جاهدة لإسكات المعارضين السياسيين، قد وصل إلى حد ولادة الاتهامات بالتحضير لقتل نيكول باشينيان".

وقالت ساهاكيان: "لم يعد من الممكن التعليق على كل هذا في المستوى القانوني، هذا اضطهاد سياسي مخجل يهدف إلى الحفاظ على السلطة ووضع حد للبرامج المناهضة للدولة".

يذكر أن رئيس جهاز الأمن الوطني السابق يشارك في احتجاجات تطالب باستقالة رئيس وزراء البلاد.

وتجري مسيرات المعارضة في يريفان منذ عدة أيام، ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

وفي وقت سابق، تبنى رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ.

وفقًا لبيان صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدأ وقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ في 10 نوفمبرالحالي.

وبحسب البيان، فإن عددا من المناطق تخضع لسيطرة أذربيجان، ويتبادل الطرفان الأسرى، وينتشر جنود حفظ السلام الروس على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.