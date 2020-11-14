البرلمان العربي يعلق على أحداث الكركرات بالمغرب

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعمه لقرار الملك محمد السادس ملك المغرب بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وشدد رئيس البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.