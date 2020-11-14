النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب .
وقال نيهمر - في تصريحات له اليوم السبت- إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدي احد عناصر الجماعة وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية .
وأوضح نيهمر ، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى اجراء 21 الف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص .
وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان في 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو .
يشار الى ان وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الارهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات ارهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذي وقع فى 2 نوفمبر الجاري واسفر عن مصرع 4 واصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابي من اصول مقدونية وقد ارداه رجال الشرطة قتيلا على الفور .
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