معرفة فاتورة الكهرباء إلكترونياً 1442

يبحث العديد من المواطنين عن أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء إلكترونياً 1442، حيث قامت الشركة السعودية للكهرباء بتسهيل الأمر على المواطنين من خلال إنشاء موقع خاص بالشركة يمكن من خلاله المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سواء كان برقم الحساب أو برقم الحساب القديم أو برقم العداد، حيث يمكن أيضاً متابعة جميع الأخبار التي تتعلق بالكهرباء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

إذا كنت من المستخدمين الجدد وترغب في معرفة فاتورة الكهرباء من خلال شركة الكهرباء، ولم يكن لديك حساب على موقع الشركة بعد، فأصبح الأمر سهلاً حيث يمكنك الآن بكل سهولة إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالشركة السعودية للكهرباء.

ثم اضغط على زر التسجيل الموجود أمامك في يمين الصفحة.

بعد ذلك قم باختيار نوعية الحساب الذي تريد إنشائه، سواء كان حساب للأفراد أم حساب للشركات.

ثم اختار حساب للأفراد وحين ذلك يجب تحديد هل حساب للمواطن أم حساب أفراد زائر أم دول مجلس التعاون.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عند تسجيلك.

في النهاية ادخل رقم حساب فاتورة الكهرباء أو رقم المكان الذي ترغب معرفة الفاتورة الخاصة به.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنك معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب بدون الحاجة إلي الذهاب إلى مقر الشركة، حيث يتوفر جميع الخدمات التي تريدها على موقع شركة الكهرباء، وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب اتبع الأتي :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.

قم بالانتظار حيث سوف تظهر صفحة جديدة بها كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة الحالية والفواتير السابقة والقديمة.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء.

ثم ادخل رقم الحساب التابع للعداد أو للمكان المطلوب الاستعلام عنه.

ثم ادخل الرمز المرئي الظاهر أمامك المكون من مجموعة أرقام.

في النهاية بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة عرض، حتى تتمكن من رؤية استهلاكك للكهرباء.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء منذ أيام عن إمكانية تركيب العدادات الذكية المؤقتة الجديدة، وذلك نظراً للتطور التي تدعو لها ورؤية المملكة في 2030.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

قامت شركة الكهرباء السعودية بتسهيل الخدمة على مواطني المملكة والبدء في تركيب عدادات كهرباء ذكية، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الفاتورة بواسطة رقم العداد:

أولاً قم بزيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء على الإنترنت.

اضغط على أيقونة استعراض الفاتورة الموجودة على القائمة الجانبية بالموقع.

ثم قم بكتابة رقم الحساب الخاص بالمستعلِم.

ثم قم بإدخال كود الأمان الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة ثم اضغط على أيقونة عرض فاتورة الكهرباء.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو كلمة المرور أو البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المستعلم.

في النهاية بعد إجراء الخطوات السابقة سيتم ظهور كافة المعلومات التي تتعلق بقيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء :

يمكنك سداد فاتورة الكهرباء بعدة طرق وهي:

الصرف الآلي.

خدمة الهاتف المصرفي.

مواقع الأنترنت.

الشيكات المصرفية.

التفويض البنكي.

نقاط البيع التابعة للشركة.

تطبيق الكهرباء

تعد من أهم وأبرز الخدمات التي وفرتها الحكومة السعودية لجميع سكان المملكة من مواطنين ووافدين، إلا وهي يمكن لأي شخص القيام بعميلة استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة بكل سهولة بعد تحميل التطبيق، حيث يمكنك تحميل التطبيق من خلال إتباع الأتي:

يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تحميل البرنامج من خلال متجر جوجل.

يمكن لمستخدمي نظام أيفون (IOS) تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

مميزات تطبيق الكهرباء الجديد:

يمكنك إرسال نسخة من فاتورة الكهرباء إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.

يمكنك معرفة مواقع مكاتب خدمات المشتركين.

يتيح لك استعراض شرائح الاستهلاك، واستعراض بيانات السداد.

يمكنك التسجيل في خدمة رسائل الكهرباء.

يتيح عرض خطة الأقساط.

خدمة الفاتورة الإلكترونية e-Bill، وخدمة إلغاؤها.

وفي حالة وجود أي شكوى يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء الفواتير السعودية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء وتقديم شكوى.، أو الاتصال على خدمة المشترك من خلال الرقم 920001100.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على طريقة إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ورقم الحاب القديم وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.