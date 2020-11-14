تحديث واتساب الجديد والماسنجر يضيف ميزة تحديث الرسائل ذاتية التدمير

تزداد عمليات البحث خلال هذه الأيام عن تطبيق واتساب والتحديثات الأخيرة، حيث يضم التحديثات تطبيق الماسنجر خاصة بعد نجاح أخر تحديث أعلن عنه الواتساب وهو الرسائل ذاتية التدمير، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الفيس بوك أصبح جاهز لتطبيق هذه الميزة على تطبيق الماسنجر ومتوقع تحقيق نفس النجاح الذي شهده تطبيق الواتساب، وبحسب موقع livement فإن الميزة الجديدة ستؤدي إلى اختفاء الرسائل بمجرد أن يقرأها المتلقي في الدردشة وإغلاق النافذة وهدفها هو ضمان مزيد من الحرية والخصوصية أثناء الحديث مع الأصدقاء دون قلق، وقال فيسبوك أن الميزة الجديدة التي أطلق عليها اسم vanish mode مناسبة لمشاركة الوسائط مثل الصور وملفات ال GIF أو الملصقات التي لا تريد الاحتفاظ بها.

كيفية استخدام الميزة الحديثة في ماسنجر :

يحتاج المستخدم إلى اتباع خطوات معينة لكي يتم استخدام هذه الميزة الجديدة، وهو أن يقوم المستخدم بالتمرير يساراً أو يميناُ في الدردشة وذلك حتى يتحقق وضع الاختفاء، وفي حالة رغبة المستخدم في العودة يرجى التمرير مرة أخرى إلى الدردشة العادية ، ولكي يتمكن المستخدم من إرسال الرسائل المختفية يجب أن يقوم كلاً من الطرفين في المحادثة تفعيل الميزة للتمكن من الاستفادة منها، والبديل أنه لن تعمل ومن اللافت أن المنصة ستقوم بإبلاغ المرسل إذا كان الملتقي يأخذ لقطة شاشة للرسالة على غرار آلية عمل سناب شات، وتوفير الإرشادات وتسهيل فهم المستخدم لها سيتم عرض الميزة داخل التطبيق وسيتم إطلاق هذه الميزة الجديدة مبدئياً في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على مستوى العالم وتأتى هذه الميزة في ماسنجر بعد إطلاقها في تطبيقي واتساب وانستجرام المملوكة لشركة فيسبوك.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب تنافس تطبيق زووم ZOOM

يسعى تطبيق الواتساب إلى التحديث المستمر على الاستخدام المنافس لأقوى التطبيقات المحدثة، حيث قام بالإعلان عن إضافة ميزة حديثة تجعل هذا التطبيق منافساً لتطبيق زووم ZOOM هذه الأيام، حيث يسهل هذا التطبيق على المستخدمين إمكانية إجراء كل من المكالمات الصوتية والفيديو من خلال إصدار سطح المكتب، وقد أوضح موقع Techrader فإن هذه الميزة قد تجعل واتساب ويب بديلاً عن عملية تطبيق زووم متابعاً حتي الآن، حيث كان واتساب ويب أداة مفيدة فقط لإرسال واستقبال النصوص والصور لكن المطورين يعملون بجد من أجل إتاحة إمكانية استخدام التطبيق لإجراء مكالمات الصوتية والمرئية أيضاً وهذا وفقاً لما ذكره موقع Wabetainfo المتخصصون في اكتشاف ميزات واتساب ستقوم بإظهار أزرار المكالمات في أعلي يمين واجهة الويب وأثناء إجراء المكالمة ستظهر لك نافذة منبثقة صغيرة أسفل الشاشة وعلى الرغم من أن الميزة لم يتم إطلاقها رسمياً وهذا بعد تكهن الموقع أنها ستصل في غضون أسابيع وهناك تحديثات جديدة على الواتساب وبما فيهم خاصية التدمير الذاتي للرسائل والوسائط المنتهية الصلاحية التي يتم حذفها من الدردشة بمجرد عرضها.