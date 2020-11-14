مستودع للكائنات مسببة الأمراض لتسريع الاستجابة لمكافحة الأوبئة

جنيف ـ د ب أ: ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن جائحة كوفيد19 أظهرت أن الدول بحاجة ملحة إلى نظام لتقاسم العينات الطبية ومنشأة تخزين مركزية للكائنات مسببة الامراض . وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في نهاية الاجتماع السنوي للدول الأعضاء مساء أمس الاول : “نقترح نهجا جديدا يشمل مخزنا لوضع المواد التي لدى منظمة الصحة العالمية بشكل آمن في سويسرا”. وقال في مؤتمر عبر الإنترنت إن الآلية سوف تساعد في تسريع الأبحاث الخاصة بالعقاقير واللقاحات الجديدة.

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