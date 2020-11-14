ترامب يهاجم  الديمقراطيين بعد مصادقة جورجيا على نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إن مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات الرئاسية، يجعل من المستحيل مراجعتها، مشيرا إلى أن الديمقراطيين كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون الانتخابات، بحسب قوله.





وقال ترامب، عبر تغريدة اليوم على موقع تويتر : "مرسوم الموافقة الموقع من قبل وزير خارجية جورجيا، بموافقة الحاكم، يجعل من المستحيل التحقق من التوقيعات ومطابقتها على بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك، كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون، يجب فضح التوقيعات الحقيقية!". وأعلنت شبكة "CNN" الأمريكية، أمس الجمعة، أن النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية أكدت فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابى، وترامب بـ 232 صوتا، وتناولت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تأكيد فوز بايدن بولاية جورجيا، وترامب فى ولاية كارولينا الشمالية.

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