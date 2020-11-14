رسالة من السيسى لـ الأمير.. وزير خارجية الكويت يستقبل سامح شكري

استقبل وزير الخارجية الكويتي ، وزير الإعلام بالوكالة، الدكتور أحمد الناصر، وزير خارجية المصري سامح شكري، في مطار الكويت الدولي اليوم السبت بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وكان في استقباله سامح شكرى السفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير فهد أحمد العوضي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، والسفير صالح سالم اللوغاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية.

كان في الإستقبال السفير طارق القوني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، وأركان السفارة.

وكان السفير المصري لدى الكويت ، طارق القوني، قد اكد بأن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، حيث تأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك .

وافاد السفير القونى في تصريحات صحفية ان الزيارة والرسالة التي يحملها الوزير سامح شكرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى اخيه الامير نواف الاحمد، ستمثل فرصة طيبة لتبادل اوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين.

وتحدث القوني عن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر ٢٠١٩ وزيارة وزير الخارجية في مارس ٢٠٢٠ .

و اشار القوني الى ان زيارة الوزير التي تتضمن لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، و الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والشيخ الدكتور احمد الناصر وزير الخارجية، ستبحث سبل توطيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب.

وسيناقش شكري القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية و الدولية.