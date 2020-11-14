مدبولي يقدم العزاء في رئيس الوزراء البحريني.. صور

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء البحريني في قاعدة الصخير الجوية، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

وقدم الوفد المصري برئاسة مدبولي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الراحل.

ومن جهته أعرب ولي العهد رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء والوفد المرافق على مشاعرهم النبيلة في هذا المصاب.

كما دعا ولي العهد البحريني الله- عز وجل- أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.